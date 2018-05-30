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Константин Большаков
30 Мая, 2018 10:23
50-рублёвое пособие на детей решили увеличить
Максим Топилин.
Источник: Kuban24.tv
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.
Это произойдёт впервые за много лет в нашей стране.
Чиновники задумались об увеличении пособия на ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет. Такие планы озвучили министр труда Максим Топилин. На сегодняшний день размер пособия составляет 50 рублей. Пособие не индексировалось последние 20 лет.
По информации «Известий», выплаты могут увеличить уже к концу текущего года. Как заявили в пресс-службе министерства труда, сейчас идёт проработка размера выплат.
- Сумма не менялась более 20 лет и составляет 50 рублей, её женщинам в декрете выплачивает работодатель, - отметили в ведомстве. Если пособие будет значительно увеличено, эксперты предлагают государству помочь бизнесменам с его выплатой.
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