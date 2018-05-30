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Константин Большаков
30 Мая, 2018 09:54
Сергей Лавров собирается в Северную Корею
Северная Корея.
Источник: Trollno.com
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.
Глава внешнеполитического ведомства отправляется в рабочий визит.
В четверг, 31 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров с рабочим визитом прилетит в Северную Корею. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ожидается, что Лавров встретится со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо, с которым обсудит двустороннюю повестку дня, а также ситуацию, складывающуюся вокруг Корейского полуострова.
Кроме того, стороны планируют обсудить «и другие ключевые международные и региональные проблемы», добавили в российском МИД.
Напомним, Лавров и Ли Ён Хо уже встречались в апреле, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о денуклеаризации КНДР и взял курс на сближение с Южной Кореей.
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