Политика

Константин Большаков
30 Мая, 2018 09:54

Сергей Лавров собирается в Северную Корею

Северная Корея.
Источник: Trollno.com
#Лавров

#МИД

#СевернаяКорея
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.

Глава внешнеполитического ведомства отправляется в рабочий визит.

В четверг, 31 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров с рабочим визитом прилетит в Северную Корею. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ожидается, что Лавров встретится со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо, с которым обсудит двустороннюю повестку дня, а также ситуацию, складывающуюся вокруг Корейского полуострова.

Кроме того, стороны планируют обсудить «и другие ключевые международные и региональные проблемы», добавили в российском МИД.

Напомним, Лавров и Ли Ён Хо уже встречались в апреле, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о денуклеаризации КНДР и взял курс на сближение с Южной Кореей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Стали известны подробности разговора Путина и Обамы по Украине в 2014 году
Лавров раскритиковал расследование по «Боингу»
РФ и Голландия обсудили вчерашнее заявление о крушении МН17
Читайте в рубрике:
В Совфеде предложили Украине вместе расследовать убийство Бабченко
Кремль отреагировал на убийство журналиста Бабченко
Стали известны вопросы, которые зададут Путину на «Прямой линии»

Несколько выстрелов в спину: что известно об убийстве в Киеве журналиста Аркадия Бабченко
Сказано в Сенате. Сельскохозяйственное страхование
В Венгрии хотят ввести уголовное наказание за помощь нелегальным мигрантам
Лилия Гумерова. Меры по созданию безопасной среды для детей в школах России
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде предложили Украине вместе расследовать убийство Бабченко
Красноярск, 30 Мая, 15:36.
В Красноярске открылся форум «Современные системы безопасности – Антитеррор»
Казань, 30 Мая, 15:02.
В Казани на ЧМ-2018 спасать людей будут 325 медиков со знанием английского
Уфа, 30 Мая, 14:53.
В Минобразования РБ прокомментировали "аннуляцию" ОГЭ по русскому
Пермь, 30 Мая, 14:50.
В Перми пройдёт Первенство России в дисциплинах скорость, трудность, боулдеринг
Новосибирск, 30 Мая, 14:30.
Новосибирским производителям молока дадут 440 млн рублей
Москва, 30 Мая, 13:48.
Кремль отреагировал на убийство журналиста Бабченко
Санкт-Петербург, 30 Мая, 13:38.
Hello, Америка: кем финансируется деятельность петербургского издания «Росбалт»?
Санкт-Петербург, 30 Мая, 13:35.
Семак встретился с болельщиками «Зенита»
Самара, 30 Мая, 13:34.
Самарский глава поздравил с Днём защиты детей
Челябинск, 30 Мая, 13:00.
В Челябинск приехали китайские участники «футбольного» ралли
Барнаул, 30 Мая, 12:50.
Губернатор Алтайского края покидает свой пост
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия