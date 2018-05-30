Политика

Константин Большаков
30 Мая, 2018 09:18

Стали известны подробности разговора Путина и Обамы по Украине в 2014 году

Виктор Янукович.
Источник: Ua.today
#Украина

#Лавров

#Янукович
Киев, 30 Мая - DIXINEWS.

Американский президент просил российского лидера не отговаривать Януковича от соглашения с оппозицией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как в начале 2014 года президент США Барак Обама просил президента РФ Владимира Путина не отговаривать Виктора Януковича от соглашения с оппозицией. Американский лидер позвонил в Кремль тогда, когда документ уже был готов – Янукович согласился не использовать силовиков против протестующих и провести досрочные выборы.

- Путин сказал, что, если Янукович как легитимный президент принимает решение его подписать, это его суверенное право. Что и произошло, - отметил Сергей Лавров.

По словам российского дипломата, на следующее утро после этого Янукович уехал в Харьков, а в Киеве начался захват правительственных зданий. Российские власти обратились к гарантам соглашения, однако те заявили, что Янукович бежал, самоустранился от власти и переходного процесса, и вместо правительства национального согласия будет создано «правительство победителей».

Напомним, Евромайдан в Украине прошёл с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года. В ходе беспорядков более 100 человек погибли. Легитимный президент Янукович покинул страну, после чего оппозиция пришла к власти. Переворот поддержали США и ЕС.

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