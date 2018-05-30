В Киеве убит Аркадий Бабченко

Полиция Киева составила фоторобот предполагаемого убийцы российского журналиста.

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook: «В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства произошедшего».

Подозреваемому на вид 40-45 лет, он с бородой, в синих джинсах и бейсболке.

Установлено, что Бабченко был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве во вторник, 29 мая. Ещё живого его обнаружила жена, но по дороге в больницу он скончался.

Профессиональная деятельность – одна из основных версий убийства. В Следственном комитете России по данному факту возбудили уголовное дело.