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Виктория Грей
30 Мая, 2018 08:25
В Киеве убит Аркадий Бабченко
Прямая трансляция с места убийства Аркадия Бабченко
Источник: vaspress.com
Киев, 30 Мая - DIXINEWS.
Полиция Киева составила фоторобот предполагаемого убийцы российского журналиста.
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook: «В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства произошедшего».
Подозреваемому на вид 40-45 лет, он с бородой, в синих джинсах и бейсболке.
Установлено, что Бабченко был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве во вторник, 29 мая. Ещё живого его обнаружила жена, но по дороге в больницу он скончался.
Профессиональная деятельность – одна из основных версий убийства. В Следственном комитете России по данному факту возбудили уголовное дело.
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