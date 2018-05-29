Спорт

Виктория Грей
30 Мая, 2018 06:00

Сергей Семак занял пост главного тренера ФК «Зенит»

Сергей Семак.
Источник: rb7.ru
#Семак

#зенит

#главныйтренер
Санкт-Петербург, 30 Мая - DIXINEWS.

Руководство клуба поздравило Семака с назначением и с возвращением в Петербург.

На официальном сайте футбольного клуба «Зенит» сообщается, что соглашение со специалистом подписано на 2 года с возможностью продления ещё на один год.

Также на данную должность рассматривались такие тренеры, как Маурицио Сарри, Хорхе Сампаоли, Паулу Фонсека.

Сергей Семак с декабря 2016 года по май 2018 года был главным тренером ФК «Уфа» и футболисты уфимского клуба под его руководством впервые прошли отбор в Лигу Европы, завершив чемпионат РФПЛ на шестом месте.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
Олимпийский комитет России возглавит новый президент
Медведева рассказала о своих чувствах после ухода от Тутберидзе
Сироткин вновь не попал в десятку на квалификации Гран-при Монако

Лава из Килауэа добралась до термальной электростанции
Малийскому «человеку-пауку» за спасение мальчика дадут французское гражданство
Министры ЕС ищут пути спасения ядерного соглашения с Ираном
Выборы президента Колумбии ставят под вопрос мир с ФАРК
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Семак занял пост главного тренера ФК «Зенит»
Минск, 29 Мая, 18:31.
Лавров раскритиковал расследование по «Боингу»
Москва, 29 Мая, 17:46.
В СКР объяснили пользу упразднения анонимности в сети
Санкт-Петербург, 29 Мая, 16:50.
В Эрмитаже испытали систему опознавания посетителей по лицам
Санкт-Петербург, 29 Мая, 15:50.
В ходе ПМЭФ Пулково принял более 3 тысяч рейсов
Волгоград, 29 Мая, 15:15.
Волгоград наладит сотрудничество с Чили
Ростов-на-Дону , 29 Мая, 15:15.
Ростовская спортсменка победила на турнире по вольной борьбе
Казань, 29 Мая, 14:33.
Даниил Курашов стал игроком «Ак Барса»
Тюмень, 29 Мая, 14:23.
У Тюменской области появился новый глава
Омск, 29 Мая, 14:13.
Хоккейную академию «Авангард» возглавил Евгений Корноухов
Екатеринбург, 29 Мая, 14:12.
Сотни дополнительных рейсов запустит Кольцово во время ЧМ-2018
Пермь, 29 Мая, 14:06.
Большой симфонический оркестр выступит в Перми в День защиты детей
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия