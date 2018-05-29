Сергей Семак занял пост главного тренера ФК «Зенит»

Руководство клуба поздравило Семака с назначением и с возвращением в Петербург.

На официальном сайте футбольного клуба «Зенит» сообщается, что соглашение со специалистом подписано на 2 года с возможностью продления ещё на один год.

Также на данную должность рассматривались такие тренеры, как Маурицио Сарри, Хорхе Сампаоли, Паулу Фонсека.

Сергей Семак с декабря 2016 года по май 2018 года был главным тренером ФК «Уфа» и футболисты уфимского клуба под его руководством впервые прошли отбор в Лигу Европы, завершив чемпионат РФПЛ на шестом месте.