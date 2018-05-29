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Виктория Грей
30 Мая, 2018 06:00
Сергей Семак занял пост главного тренера ФК «Зенит»
Сергей Семак.
Источник: rb7.ru
Санкт-Петербург, 30 Мая - DIXINEWS.
Руководство клуба поздравило Семака с назначением и с возвращением в Петербург.
На официальном сайте футбольного клуба «Зенит» сообщается, что соглашение со специалистом подписано на 2 года с возможностью продления ещё на один год.
Также на данную должность рассматривались такие тренеры, как Маурицио Сарри, Хорхе Сампаоли, Паулу Фонсека.
Сергей Семак с декабря 2016 года по май 2018 года был главным тренером ФК «Уфа» и футболисты уфимского клуба под его руководством впервые прошли отбор в Лигу Европы, завершив чемпионат РФПЛ на шестом месте.
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