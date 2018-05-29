Власть

Константин Большаков
29 Мая, 2018 18:31

Лавров раскритиковал расследование по «Боингу»

Сергей Лавров.
Источник: life.ru
#Лавров

#МИД
Минск, 29 Мая - DIXINEWS.

Он заявил, что обвинения в адрес России не имеют оснований.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим белорусским коллегой прокомментировал ход расследования гибели малайзийского «Боинга» под Донецком в июле 2014 года. Напомним, дело ведёт объединённая следственная группа за рубежом, Россию к расследованию не допустили.

Как отметил Лавров, Нидерланды уже на текущем этапе расследования сделали вывод о причастности к катастрофе российской стороны, якобы «Бук» ВС РФ вошла на территорию Украины, а потом вернулась.

- При этом отвергаются все те многократно предоставляемые нами документальные свидетельства того, что это как минимум некорректно заявлять на данном этапе, включая результаты натурных испытаний, которые предоставил следователям концерн «Алмаз-Антей», производитель комплексов «Бук» и первичные данные с наших радаров, согласно которым ракета не могла взлететь с той точки, откуда она была запущена по утверждениям следствия, - заявил Сергей Лавров.

В подобных ситуациях, подчеркнул глава дипломатического ведомства, России не остаётся ничего, кроме «противопоставления этому твёрдой линии по отстаиванию своих интересов».

Напомним, ранее заявления Голландии о причастности РФ к крушению «Боинга» прокомментировал и президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что нельзя делать никаких выводов, пока к расследованию не допущена российская сторона.

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