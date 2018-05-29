В СКР объяснили пользу упразднения анонимности в сети

В Следственном комитете России полагают необходимым избавиться от анонимности в Интернете.

С соответствующим заявлением выступил сотрудник Главного управления криминалистики СК РФ Сергей Коротких. По его словам, нужно давать каждому зарегистрированному пользователю доступ к дополнительному и бесплатному контенту.

"Следующее, которое вызовет большинство споров, — это упразднение анонимности в российском сегменте интернета, упорядочить процедуру регистрации в социальных сетях, ввести обязанность использования достоверных данных, позволяющих идентифицировать личность пользователя с момента активизации его учетной записи", - заявил Коротких.

Сотрудник СК РФ участвовал в проведении круглого стола по теме "Право ребёнка на информацию". Мероприятие состоялось в стенах пресс-центра МИА "Россия сегодня".

Следователь полагает, что пользователи чувствуют собственную безнаказанность и, прячась за анонимным статусом могут отбросить нормы морали и приличия. При этом в реальной жизни таким людям могли быть стыдно за содеянное или же высказанное.

Коротких полагает, что возражения об ограничении свободы подобными мерами несостоятельны. Он рекомендовал обратиться к принципу о границах личной свободы там, где начинается свобода других людей.