Власть

Константин Большаков
29 Мая, 2018 14:23

У Тюменской области появился новый глава

Владимир Путин и Александр Моор.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Моор

#Якушев
Тюмень, 29 Мая - DIXINEWS.

Прежний губернатор перейдёт на работу в правительство страны.

Во вторник, 29 мая, президент РФ Владимир Путин встретился с главой администрации Тюмени Александром Моором. Глава государства назначил чиновника врио губернатора Тюменской области, сообщает корреспондент ИА «DixiNews». Соответствующий указ уже подписан президентом, уточнили в Кремле.

- Владимир Путин провёл рабочую встречу с Александром Моором, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, - сказано на сайте Кремля.

Напомним, прежний губернатор Тюменской области Владимир Якушев пошёл на повышение – он назначен главой министерства строительства РФ. Моор будет возглавлять регион до осенних выборов главы области.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Путин сделал Монсона россиянином
Стали известны вопросы, которые зададут Путину на «Прямой линии»
Кремль поддержит глав четырёх регионов
Читайте в рубрике:
Лавров раскритиковал расследование по «Боингу»
Второй за день губернатор объявил об отставке
Уволен губернатор Магаданской области

В. Матвиенко: Петербургский форум — это ворота не только в Европу, но и в мир
Выборы президента Колумбии ставят под вопрос мир с ФАРК
Выступление В. Матвиенко на «Примаковских чтениях»
Лавров и глава МИД Белоруссии подводят итоги переговоров в Минске
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскритиковал расследование по «Боингу»
Москва, 29 Мая, 17:46.
В СКР объяснили пользу упразднения анонимности в сети
Санкт-Петербург, 29 Мая, 16:50.
В Эрмитаже испытали систему опознавания посетителей по лицам
Санкт-Петербург, 29 Мая, 15:50.
В ходе ПМЭФ Пулково принял более 3 тысяч рейсов
Волгоград, 29 Мая, 15:15.
Волгоград наладит сотрудничество с Чили
Ростов-на-Дону , 29 Мая, 15:15.
Ростовская спортсменка победила на турнире по вольной борьбе
Казань, 29 Мая, 14:33.
Даниил Курашов стал игроком «Ак Барса»
Тюмень, 29 Мая, 14:23.
У Тюменской области появился новый глава
Омск, 29 Мая, 14:13.
Хоккейную академию «Авангард» возглавил Евгений Корноухов
Екатеринбург, 29 Мая, 14:12.
Сотни дополнительных рейсов запустит Кольцово во время ЧМ-2018
Пермь, 29 Мая, 14:06.
Большой симфонический оркестр выступит в Перми в День защиты детей
Нижний Новгород, 29 Мая, 13:50.
Филиппа Киркорова обокрали на гастролях в Нижегородской области
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия