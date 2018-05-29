У Тюменской области появился новый глава

Прежний губернатор перейдёт на работу в правительство страны.

Во вторник, 29 мая, президент РФ Владимир Путин встретился с главой администрации Тюмени Александром Моором. Глава государства назначил чиновника врио губернатора Тюменской области, сообщает корреспондент ИА «DixiNews». Соответствующий указ уже подписан президентом, уточнили в Кремле.

- Владимир Путин провёл рабочую встречу с Александром Моором, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, - сказано на сайте Кремля.

Напомним, прежний губернатор Тюменской области Владимир Якушев пошёл на повышение – он назначен главой министерства строительства РФ. Моор будет возглавлять регион до осенних выборов главы области.