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Константин Большаков
29 Мая, 2018 14:23
У Тюменской области появился новый глава
Владимир Путин и Александр Моор.
Источник: kremlin.ru
Тюмень, 29 Мая - DIXINEWS.
Прежний губернатор перейдёт на работу в правительство страны.
Во вторник, 29 мая, президент РФ Владимир Путин встретился с главой администрации Тюмени Александром Моором. Глава государства назначил чиновника врио губернатора Тюменской области, сообщает корреспондент ИА «DixiNews». Соответствующий указ уже подписан президентом, уточнили в Кремле.
- Владимир Путин провёл рабочую встречу с Александром Моором, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, - сказано на сайте Кремля.
Напомним, прежний губернатор Тюменской области Владимир Якушев пошёл на повышение – он назначен главой министерства строительства РФ. Моор будет возглавлять регион до осенних выборов главы области.
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