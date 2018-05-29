В Кремле рассказали, что думают об израильском гражданстве Абрамовича

Как оказалось, ничего.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле думают по поводу получения бизнесменом Романом Абрамовичем израильского гражданства. Как оказалось, власти равнодушно отнеслись к этому.

- Ничего об этом в Кремле не думают, - ответил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. – Предприниматель получает гражданство Израиля – это его право.

Напомним, всё началось с того, что действие британской визы Абрамовича закончилось, а власти Великобритании не стали выдавать бизнесмену новую. Затем израильские СМИ сообщили, что миллиардер получил гражданство этой страны и купил там особняк за 28 млн долларов.