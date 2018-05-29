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Константин Большаков
29 Мая, 2018 13:33
В Кремле рассказали, что думают об израильском гражданстве Абрамовича
Роман Абрамович.
Источник: Cosmo.ru
Москва, 29 Мая - DIXINEWS.
Как оказалось, ничего.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле думают по поводу получения бизнесменом Романом Абрамовичем израильского гражданства. Как оказалось, власти равнодушно отнеслись к этому.
- Ничего об этом в Кремле не думают, - ответил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. – Предприниматель получает гражданство Израиля – это его право.
Напомним, всё началось с того, что действие британской визы Абрамовича закончилось, а власти Великобритании не стали выдавать бизнесмену новую. Затем израильские СМИ сообщили, что миллиардер получил гражданство этой страны и купил там особняк за 28 млн долларов.
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