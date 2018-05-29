Бывший министр обороны Сердюков впервые за 6 лет поговорил с журналистами

Он рассказал о проведённой реформе в армии и скандале после своей отставки.

Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков впервые за шесть лет дал интервью, его слова опубликованы в журнале «Огонёк». Как рассказал Сердюков, в 2007 году, возглавив Минобороны, он на протяжении восьми месяцев с 6 до 10-11 вечера проходил обучение на курсах в Академии Генерального штаба, чтобы «изучить новую для себя науку».

Затем на протяжении нескольких месяцев Сердюков ездил по стране, выясняя текущее положение дел в российской армии. Среди основных проблем экс-министр выделил денежное довольствие военнослужащих, жильё и инфраструктуру военных городков.

Вооружённый конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года показал, для чего была нужна реформа в армии, заметил Сердюков. Вооружение, которое было в ВС РФ тогда, могло прослужить лишь 10 лет и от него остался бы металлолом, добавил он.

- Наверняка мы и наделали ошибок, - признался Сердюков, говоря о своей отставке. – Невозможно осуществить такого масштаба реформу и ни в чём не ошибиться.

При этом Анатолий Сердюков, хоть и предчувствовал свою отставку, не полагал, что она обернётся коррупционным скандалом. Напомним, экс-министру пришлось стать свидетелем по делу о мошенничестве в «Оборонсервисе» на сумму более 3 млрд рублей.

В настоящий момент Сердюков входит в состав совета директоров нескольких крупных компаний – «Объединённой авиастроительной корпорации», «Камаза» и «Вертолётов России». Также является главой совета директоров «Росвертолёта».