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Константин Большаков
29 Мая, 2018 11:54
Путин сделал Монсона россиянином
Джефф Монсон.
Источник: Susanin.news
Москва, 29 Мая - DIXINEWS.
Знаменитый боец получил гражданство нашей страны.
Президент РФ Владимир Путин выдал российское гражданство бойцу смешанных единоборств Джефф Монсону. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на портал правовой информации.
- В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции РФ постановляю принять в гражданство РФ Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в США, - сказано в документе, подписанном главой государства.
Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Известен симпатией к России. В профессиональной карьере одержал 60 побед, потерпел 26 поражений и однажды имел ничейный результат.
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