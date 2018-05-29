Путин сделал Монсона россиянином

Знаменитый боец получил гражданство нашей страны.

Президент РФ Владимир Путин выдал российское гражданство бойцу смешанных единоборств Джефф Монсону. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на портал правовой информации.

- В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции РФ постановляю принять в гражданство РФ Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в США, - сказано в документе, подписанном главой государства.

Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Известен симпатией к России. В профессиональной карьере одержал 60 побед, потерпел 26 поражений и однажды имел ничейный результат.