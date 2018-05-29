Власть

Константин Большаков
29 Мая, 2018 11:54

Путин сделал Монсона россиянином

Джефф Монсон.
Источник: Susanin.news
#Путин

#Монсон

#гражданство
Москва, 29 Мая - DIXINEWS.

Знаменитый боец получил гражданство нашей страны.

Президент РФ Владимир Путин выдал российское гражданство бойцу смешанных единоборств Джефф Монсону. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на портал правовой информации.

- В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции РФ постановляю принять в гражданство РФ Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в США, - сказано в документе, подписанном главой государства.

Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Известен симпатией к России. В профессиональной карьере одержал 60 побед, потерпел 26 поражений и однажды имел ничейный результат.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Стали известны вопросы, которые зададут Путину на «Прямой линии»
Кремль поддержит глав четырёх регионов
В Кремле назвали дату «Прямой линии» с Путиным
Читайте в рубрике:
Лавров раскритиковал расследование по «Боингу»
У Тюменской области появился новый глава
Второй за день губернатор объявил об отставке

Министры ЕС ищут пути спасения ядерного соглашения с Ираном
Выборы президента Колумбии ставят под вопрос мир с ФАРК
Выступление В. Матвиенко на «Примаковских чтениях»
Лавров и глава МИД Белоруссии подводят итоги переговоров в Минске
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскритиковал расследование по «Боингу»
Москва, 29 Мая, 17:46.
В СКР объяснили пользу упразднения анонимности в сети
Санкт-Петербург, 29 Мая, 16:50.
В Эрмитаже испытали систему опознавания посетителей по лицам
Санкт-Петербург, 29 Мая, 15:50.
В ходе ПМЭФ Пулково принял более 3 тысяч рейсов
Волгоград, 29 Мая, 15:15.
Волгоград наладит сотрудничество с Чили
Ростов-на-Дону , 29 Мая, 15:15.
Ростовская спортсменка победила на турнире по вольной борьбе
Казань, 29 Мая, 14:33.
Даниил Курашов стал игроком «Ак Барса»
Тюмень, 29 Мая, 14:23.
У Тюменской области появился новый глава
Омск, 29 Мая, 14:13.
Хоккейную академию «Авангард» возглавил Евгений Корноухов
Екатеринбург, 29 Мая, 14:12.
Сотни дополнительных рейсов запустит Кольцово во время ЧМ-2018
Пермь, 29 Мая, 14:06.
Большой симфонический оркестр выступит в Перми в День защиты детей
Нижний Новгород, 29 Мая, 13:50.
Филиппа Киркорова обокрали на гастролях в Нижегородской области
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия