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Константин Большаков
29 Мая, 2018 10:22
Стали известны вопросы, которые зададут Путину на «Прямой линии»
"Прямая линия с Владимиром Путиным".
Источник: Arena.press
Москва, 29 Мая - DIXINEWS.
На сайте проекта опубликованы темы, которые интересуют россиян.
На официальном портале проекта «Прямая линия с Владимиром Путиным» опубликованы некоторые вопросы, которые россияне уже успели задать главе государства. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», граждан интересуют самые разные сферы российской экономики и внутренней, а также внешней политики.
Так, россияне интересуются, планируется ли после появления министерства науки и высшего образования создавать новые научно-образовательные центры, проводить более активную интеграцию вузов и институтов Академии наук.
Не обошли стороной и главную проблему автомобилистов – подорожание бензина, а также спрашивали о пенсионной реформе, о жилье для молодых семей, о возможности сделать «прорыв» новым составом правительства во внутренней политике, и интересовались экологией.
Напомним, «Прямая линия» с российским президентом пройдёт 7 июня в 12 часов.
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