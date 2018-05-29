Политика

Константин Большаков
29 Мая, 2018 10:22

Стали известны вопросы, которые зададут Путину на «Прямой линии»

"Прямая линия с Владимиром Путиным".
Источник: Arena.press
#ПрямаяЛиния

#Путин

#вопросы
Москва, 29 Мая - DIXINEWS.

На сайте проекта опубликованы темы, которые интересуют россиян.

На официальном портале проекта «Прямая линия с Владимиром Путиным» опубликованы некоторые вопросы, которые россияне уже успели задать главе государства. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», граждан интересуют самые разные сферы российской экономики и внутренней, а также внешней политики.

Так, россияне интересуются, планируется ли после появления министерства науки и высшего образования создавать новые научно-образовательные центры, проводить более активную интеграцию вузов и институтов Академии наук.

Не обошли стороной и главную проблему автомобилистов – подорожание бензина, а также спрашивали о пенсионной реформе, о жилье для молодых семей, о возможности сделать «прорыв» новым составом правительства во внутренней политике, и интересовались экологией.

Напомним, «Прямая линия» с российским президентом пройдёт 7 июня в 12 часов.

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