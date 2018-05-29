Стали известны вопросы, которые зададут Путину на «Прямой линии»

На сайте проекта опубликованы темы, которые интересуют россиян.

На официальном портале проекта «Прямая линия с Владимиром Путиным» опубликованы некоторые вопросы, которые россияне уже успели задать главе государства. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», граждан интересуют самые разные сферы российской экономики и внутренней, а также внешней политики.

Так, россияне интересуются, планируется ли после появления министерства науки и высшего образования создавать новые научно-образовательные центры, проводить более активную интеграцию вузов и институтов Академии наук.

Не обошли стороной и главную проблему автомобилистов – подорожание бензина, а также спрашивали о пенсионной реформе, о жилье для молодых семей, о возможности сделать «прорыв» новым составом правительства во внутренней политике, и интересовались экологией.

Напомним, «Прямая линия» с российским президентом пройдёт 7 июня в 12 часов.