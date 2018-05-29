Политика

Константин Большаков
29 Мая, 2018 09:25

Печёный дал интервью после отставки

Владимир Печёный.
Источник: Magadanmedia.ru
#Печеный

#отставка

#губернатор
Магадан, 29 Мая - DIXINEWS.

Экс-губернатор кратко подвёл итоги своей работы.

Бывший глава Магаданской области Владимир Печёный прокомментировал свою отставку с поста губернатора. Как подчеркнул экс-чиновник, он готов с открытыми глазами и сердцем смотреть в глаза большинству жителей области.

- Не всё получалось, есть, наверное, кто-то недовольный, и кому-то что-то не удалось решить. Это и невозможно, - заявил Печёный изданию РИА «Новости».

Как признался бывший руководитель Магаданской области, он искренне хотел сделать лучше жизнь в регионе, и ему не стыдно за проделанную работу.

Напомним, об отставке Печёного стало известно в понедельник, 28 мая. Врио губернатора Магаданской области назначен Сергей Носов. Также вчера объявил об отставке и губернатор Якутии Егор Борисов. Его место временно занял Айсен Николаев.

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