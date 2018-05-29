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Константин Большаков
29 Мая, 2018 09:25
Печёный дал интервью после отставки
Владимир Печёный.
Источник: Magadanmedia.ru
Магадан, 29 Мая - DIXINEWS.
Экс-губернатор кратко подвёл итоги своей работы.
Бывший глава Магаданской области Владимир Печёный прокомментировал свою отставку с поста губернатора. Как подчеркнул экс-чиновник, он готов с открытыми глазами и сердцем смотреть в глаза большинству жителей области.
- Не всё получалось, есть, наверное, кто-то недовольный, и кому-то что-то не удалось решить. Это и невозможно, - заявил Печёный изданию РИА «Новости».
Как признался бывший руководитель Магаданской области, он искренне хотел сделать лучше жизнь в регионе, и ему не стыдно за проделанную работу.
Напомним, об отставке Печёного стало известно в понедельник, 28 мая. Врио губернатора Магаданской области назначен Сергей Носов. Также вчера объявил об отставке и губернатор Якутии Егор Борисов. Его место временно занял Айсен Николаев.
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