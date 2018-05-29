Олимпийский комитет России возглавит новый президент

29 мая 2018 года в Москве состоится ежегодное отчётно-выборное собрание ОКР.

На собрании будут подведены итоги работы комитета за последние четыре года, а также будет избран президент ОКР, сообщает пресс-служба организации.

На пост нового руководителя претендуют два олимпийских чемпиона: четырёхкратный олимпийский чемпиона по плаванию Александр Попов и четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

Стоит отметить, что действующий президент Александр Жуков не выдвинул свою кандидатуру на данную должность.