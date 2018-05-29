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Виктория Грей
29 Мая, 2018 07:40
Олимпийский комитет России возглавит новый президент
Олимпийский комитет России.
Источник: m.newsru.com
Москва, 29 Мая - DIXINEWS.
29 мая 2018 года в Москве состоится ежегодное отчётно-выборное собрание ОКР.
На собрании будут подведены итоги работы комитета за последние четыре года, а также будет избран президент ОКР, сообщает пресс-служба организации.
На пост нового руководителя претендуют два олимпийских чемпиона: четырёхкратный олимпийский чемпиона по плаванию Александр Попов и четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.
Стоит отметить, что действующий президент Александр Жуков не выдвинул свою кандидатуру на данную должность.
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