Культура

Станислав Сикорский
28 Мая, 2018 15:31

Третьяковская галерея предложит усилить кару за порчу произведений искусства

Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван"
Источник: Медуза
#картины

#галерея

#искусство
Москва, 28 Мая - DIXINEWS.

Представители Третьяковской галереи после порчи картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" намерены предложить ужесточить наказание за такого рода инциденты.

Об этом стало известно из заявления генерального директора учреждения Зельфиры Трегуловой. По её словам, музей заинтересован в сохранении произведений искусства.

"Событие страшное и пугающее, которое говорит об агрессии, царящей в обществе. Картина "Иван Грозный и его сын" — вещь важнейшая и крайне хрупкая. Она никогда не выдавалась галереей и покидала ее стены только во время войны", - подчеркнула Трегулова.

Стоит напомнить, что в минувшую пятницу, 25 мая, один из посетителей, прорвавшись вплотную к застеклённому творению Репина, несколько раз ударил её металлической стойкой ограждения. Против нарушителя инициировали уголовное разбирательство.

Полотно оказалось прорвано в трёх местах. Все повреждения - в центральной части картины, где располагается цесаревич. При этом лица и руки персонажей, представляющие наибольшую ценность, невредимы.

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