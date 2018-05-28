Третьяковская галерея предложит усилить кару за порчу произведений искусства

Представители Третьяковской галереи после порчи картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" намерены предложить ужесточить наказание за такого рода инциденты.

Об этом стало известно из заявления генерального директора учреждения Зельфиры Трегуловой. По её словам, музей заинтересован в сохранении произведений искусства.

"Событие страшное и пугающее, которое говорит об агрессии, царящей в обществе. Картина "Иван Грозный и его сын" — вещь важнейшая и крайне хрупкая. Она никогда не выдавалась галереей и покидала ее стены только во время войны", - подчеркнула Трегулова.

Стоит напомнить, что в минувшую пятницу, 25 мая, один из посетителей, прорвавшись вплотную к застеклённому творению Репина, несколько раз ударил её металлической стойкой ограждения. Против нарушителя инициировали уголовное разбирательство.

Полотно оказалось прорвано в трёх местах. Все повреждения - в центральной части картины, где располагается цесаревич. При этом лица и руки персонажей, представляющие наибольшую ценность, невредимы.