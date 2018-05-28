Второй за день губернатор объявил об отставке

На этот раз глава Якутии.

Глава Якутии Егор Борисов заявил, что уходит в отставку. Об этом чиновник написал на своей странице в инстаграме, а позже подтвердил свои слова в ходе встречи с главными редакторами республиканским СМИ.

Причиной отставки Егор Борисов назвал то, что для выполнения новых майских указов президента страны региону необходим новый руководитель. Борисов отметил, что вскоре власти Якутии представят главе государства кандидатуру на должность руководителя региона.

- Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран президент Российской Федерации на новый 6-летний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель, - заметил Борисов.

Также глава Якутии поблагодарил за поддержку президента РФ Владимира Путина и жителей региона.

Напомним, ранее стало известно об отставке губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Он ушёл с поста по собственному желанию.