Глава МЧС по Кемеровской области арестован

Пока что на 2 месяца на время следствия.

В понедельник, 28 мая, главу ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова арестовали на 2 месяца. Такое решение принял суд. Мамонтов, напомним, является фигурантом дела о пожаре в «Зимней вишне».

- Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия — на два месяца, то есть до 25 июля 2018 года, - заявил судья.

Сам Александр Мамонтов свою вину отказался признавать, но добавил, что готов давать показания по делу. Под стражу также отправлен и второй фигурант дела – начальник отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС региона Григорий Терентьев.

Как сообщили в Следственном комитете России, Мамонтов и Терентьев, нарушив требования закона, в 2017-2018 годах не запланировали и не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня».

Кроме того, как полагают силовики, с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов мог совершить хищение денежных средств регионального ГУ МЧС на сумму более 1,8 млн рублей путём растраты в пользу третьих лиц.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года, тогда погибли 60 человек, среди них 37 детей.