Криминал

Константин Большаков
28 Мая, 2018 14:56

Глава МЧС по Кемеровской области арестован

Александр Мамонтов.
Источник: 42.mchs.gov.ru
#Зимняявишня

#МЧС

#Мамонтов
Кемерово, 28 Мая - DIXINEWS.

Пока что на 2 месяца на время следствия.

В понедельник, 28 мая, главу ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова арестовали на 2 месяца. Такое решение принял суд. Мамонтов, напомним, является фигурантом дела о пожаре в «Зимней вишне».

- Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия — на два месяца, то есть до 25 июля 2018 года, - заявил судья.

Сам Александр Мамонтов свою вину отказался признавать, но добавил, что готов давать показания по делу. Под стражу также отправлен и второй фигурант дела – начальник отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС региона Григорий Терентьев.

Как сообщили в Следственном комитете России, Мамонтов и Терентьев, нарушив требования закона, в 2017-2018 годах не запланировали и не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня».

Кроме того, как полагают силовики, с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов мог совершить хищение денежных средств регионального ГУ МЧС на сумму более 1,8 млн рублей путём растраты в пользу третьих лиц.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года, тогда погибли 60 человек, среди них 37 детей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
"Зимнюю вишню" начали сносить в Кемерово
Следственный комитет назначил ряд новых экспертиз в деле по «Зимней вишне»
Следственные органы назвали точное число погибших в ТРЦ «Зимняя Вишня»
Читайте в рубрике:
Напавший на «Ивана Грозного» в Третьяковке объяснил свой мотив
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и захвата заложников в Москве
Юристов "Уралхима" обвинили в выдумке хищений на "ТоАЗе"

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Американский штат Мэриленд заливают тропические дожди
Индийцы недовольны высокими ценами на бензин и дизельное топливо
Пловец Бенуа Леконт переплывёт Тихий океан ради защиты экологии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведеву придётся «обуздать» цены на топливо в Омской области
Красноярск, 28 Мая, 16:14.
Чиновники подумали, как улучшить экологию в Красноярске
Новосибирск, 28 Мая, 16:01.
Глава Новосибирской области поздравил пограничников со 100-летием службы
Якутск, 28 Мая, 15:40.
Второй за день губернатор объявил об отставке
Москва, 28 Мая, 15:31.
Третьяковская галерея предложит усилить кару за порчу произведений искусства
Кемерово, 28 Мая, 14:56.
Глава МЧС по Кемеровской области арестован
Уфа, 28 Мая, 14:53.
Предуниверсарии учредили при двух вузах Башкирии
Магадан, 28 Мая, 14:12.
Уволен губернатор Магаданской области
Самара, 28 Мая, 13:22.
У самарских властей возникли претензии к местной федерации хоккея
Казань, 28 Мая, 12:39.
Глава Татарстана встретился с мэром Шанхая
Москва, 28 Мая, 12:26.
Роструд объявил о шестидневной рабочей неделе
Брюссель, 28 Мая, 11:54.
Россию назвали главной угрозой для НАТО
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия