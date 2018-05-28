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Константин Большаков
28 Мая, 2018 14:56
Глава МЧС по Кемеровской области арестован
Александр Мамонтов.
Источник: 42.mchs.gov.ru
Кемерово, 28 Мая - DIXINEWS.
Пока что на 2 месяца на время следствия.
В понедельник, 28 мая, главу ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова арестовали на 2 месяца. Такое решение принял суд. Мамонтов, напомним, является фигурантом дела о пожаре в «Зимней вишне».
- Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия — на два месяца, то есть до 25 июля 2018 года, - заявил судья.
Сам Александр Мамонтов свою вину отказался признавать, но добавил, что готов давать показания по делу. Под стражу также отправлен и второй фигурант дела – начальник отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС региона Григорий Терентьев.
Как сообщили в Следственном комитете России, Мамонтов и Терентьев, нарушив требования закона, в 2017-2018 годах не запланировали и не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня».
Кроме того, как полагают силовики, с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов мог совершить хищение денежных средств регионального ГУ МЧС на сумму более 1,8 млн рублей путём растраты в пользу третьих лиц.
Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года, тогда погибли 60 человек, среди них 37 детей.
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