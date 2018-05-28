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Константин Большаков
28 Мая, 2018 14:12
Уволен губернатор Магаданской области
Владимир Печеный.
Источник: Abnews.ru
Магадан, 28 Мая - DIXINEWS.
Уже названо имя его временного преемника.
В понедельник, 28 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Он ушёл с поста по собственному желанию, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». Врио главы региона назначен Сергей Носов.
- Принять отставку губернатора Магаданской области Печеного В.П. по собственному желанию и назначить Носова С.К. врио губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Магаданской области, - сообщается на официальном сайте Кремля.
Стоит отметить, что ранее Сергей Носов занимал должность главы администрации Нижнего Тагила.
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