Уволен губернатор Магаданской области

Уже названо имя его временного преемника.

В понедельник, 28 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Он ушёл с поста по собственному желанию, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». Врио главы региона назначен Сергей Носов.

- Принять отставку губернатора Магаданской области Печеного В.П. по собственному желанию и назначить Носова С.К. врио губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Магаданской области, - сообщается на официальном сайте Кремля.

Стоит отметить, что ранее Сергей Носов занимал должность главы администрации Нижнего Тагила.