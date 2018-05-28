Власть

Константин Большаков
28 Мая, 2018 14:12

Уволен губернатор Магаданской области

Владимир Печеный.
Источник: Abnews.ru
#отставка

#губернатор

#Печеный
Магадан, 28 Мая - DIXINEWS.

Уже названо имя его временного преемника.

В понедельник, 28 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Он ушёл с поста по собственному желанию, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». Врио главы региона назначен Сергей Носов.

- Принять отставку губернатора Магаданской области Печеного В.П. по собственному желанию и назначить Носова С.К. врио губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Магаданской области, - сообщается на официальном сайте Кремля.

Стоит отметить, что ранее Сергей Носов занимал должность главы администрации Нижнего Тагила.

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