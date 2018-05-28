Власть

Константин Большаков
28 Мая, 2018 12:26

Роструд объявил о шестидневной рабочей неделе

Празднование Дня России.
Источник: Social.saratov-room.ru
#Роструд

#выходные

#ДеньРоссии
Москва, 28 Мая - DIXINEWS.

В первую рабочую неделю лета россиянам придётся потрудиться подольше перед праздниками в честь Дня России.

Перед Днём России будет шестидневная рабочая неделя, напомнили сегодня в Роструде. С 4 по 9 июня россияне будут работать шесть дней подряд, зато потом наступят трёхдневные праздничные выходные.

- Россияне будут отдыхать с воскресенья, 10 июля, по 12 июня, День России в текущем году приходится на вторник, - заявили в Роструде.

Напомним, в апреле уже была шестидневка перед первомайскими выходными. А День России в стране отмечают с 1992 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

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