Политика

Константин Большаков
28 Мая, 2018 11:54

Россию назвали главной угрозой для НАТО

Анджей Дуда.
Источник: Pomorska.pl
#НАТО

#Польша

#россия
Брюссель, 28 Мая - DIXINEWS.

Так заявил польский лидер.

Президент Польши Анджей Дуда в ходе пленарного заседания весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО назвал Россию главной угрозой альянсу.

Дуда призвал коллег по НАТО помнить о «важности трансатлантического единства» во времена, когда их систему безопасности проверяют на прочность игроки, «представляющие угрозу для мира и безопасности».

- Самый серьёзный из них – Россия – отметил Дуда.

Польский президент также заявил, что Россия ставит «под сомнение основы международного порядка».

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