Россию назвали главной угрозой для НАТО

Так заявил польский лидер.

Президент Польши Анджей Дуда в ходе пленарного заседания весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО назвал Россию главной угрозой альянсу.

Дуда призвал коллег по НАТО помнить о «важности трансатлантического единства» во времена, когда их систему безопасности проверяют на прочность игроки, «представляющие угрозу для мира и безопасности».

- Самый серьёзный из них – Россия – отметил Дуда.

Польский президент также заявил, что Россия ставит «под сомнение основы международного порядка».