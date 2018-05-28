|
Константин Большаков
28 Мая, 2018 11:54
Россию назвали главной угрозой для НАТО
Анджей Дуда.
Источник: Pomorska.pl
Брюссель, 28 Мая - DIXINEWS.
Так заявил польский лидер.
Президент Польши Анджей Дуда в ходе пленарного заседания весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО назвал Россию главной угрозой альянсу.
Дуда призвал коллег по НАТО помнить о «важности трансатлантического единства» во времена, когда их систему безопасности проверяют на прочность игроки, «представляющие угрозу для мира и безопасности».
- Самый серьёзный из них – Россия – отметил Дуда.
Польский президент также заявил, что Россия ставит «под сомнение основы международного порядка».
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия