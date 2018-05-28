Экономика

Константин Большаков
28 Мая, 2018 10:07

Повышение НДС отразится на простых покупателях

Подсчёт НДС.
Источник: dixinews.ru
#Правительство

#НДС

#покупатели
Москва, 28 Мая - DIXINEWS.

В правительстве обсуждают повышение налога.

В российском правительстве идёт обсуждение повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Таким образом чиновники планируют получить порядка 2 трлн рублей в бюджет государства. Деньги пойдут на исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, которые оценили в 8 трлн рублей.

Как пишут «Ведомости», данный вариант – один из наиболее вероятных, но пока не окончательный. Ещё порядка 2 трлн рублей власти получат, повысив пенсионный возраст, а остальные 4 трлн «принесут уже объявленные меры».

Издание уточняет, что в первую очередь повышение НДС ударит по населению – бизнес просто заложит значительную часть издержек в цены и перенесёт на потребителей.

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