Повышение НДС отразится на простых покупателях

В правительстве обсуждают повышение налога.

В российском правительстве идёт обсуждение повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Таким образом чиновники планируют получить порядка 2 трлн рублей в бюджет государства. Деньги пойдут на исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, которые оценили в 8 трлн рублей.

Как пишут «Ведомости», данный вариант – один из наиболее вероятных, но пока не окончательный. Ещё порядка 2 трлн рублей власти получат, повысив пенсионный возраст, а остальные 4 трлн «принесут уже объявленные меры».

Издание уточняет, что в первую очередь повышение НДС ударит по населению – бизнес просто заложит значительную часть издержек в цены и перенесёт на потребителей.