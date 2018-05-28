Политика

Константин Большаков
28 Мая, 2018 09:22

Кремль поддержит глав четырёх регионов

Сергей Собянин и Владимир Путин.
Источник: Tvc.ru
#Путин

#Кремль

#выборыгубернатора
Москва, 28 Мая - DIXINEWS.

Среди них и глава Москвы.

В ближайшее время президент РФ Владимир Путин может провести рабочие встречи с главами четырёх российских регионов, которым выразит поддержку на грядущих губернаторских выборах. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на свои источники. В преддверии осеннего голосования, кандидатов, которых поддержат в Кремле, назначат врио, чтобы они могли принять участие в выборах.

По сведениям издания, Путин поддержит как минимум четырёх чиновников. Речь идёт о мэре Москвы Сергее Собянине, губернаторе Московской области Андрее Воробьёве, главе Владимирской области Светлане Орлове и губернаторе Хабаровского края Вячеславе Шпорте. Встречи с ними глава государства, предположительно, проведёт в начале июня.

Напомним, в этом году единый день голосования состоится 9 сентября. В 20 российских регионах пройдут прямые выборы губернаторов.

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