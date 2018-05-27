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Константин Большаков
27 Мая, 2018 17:14
Медведева рассказала о своих чувствах после ухода от Тутберидзе
Евгения Медведева.
Источник: News24-7.ru
Москва, 27 Мая - DIXINEWS.
Это оказалось тяжелейшим решением для девушки.
Российская фигуристка, двукратная чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих чувствах после ухода от тренера Этери Тутберидзе. Как призналась Евгения, это решение было самым тяжёлым в её жизни. Теперь Медведева будет тренироваться под началом канадского специалиста Брайана Орсера. Для этого ей придётся переехать в Канаду.
- Это был мой выбор. Это был тяжёлый выбор, самый тяжёлый в моей жизни, - рассказала Евгения Медведева. - Я просто не знала, что мне делать. В конце концов я увидела свет в моём будущем, я хочу двигаться только вперёд.
Теперь, призналась спортсменка, она ничего не боится и уверенно чувствует себя на льду, наслаждаясь каждым мгновением, проведённым на коньках.
Напомним, на зимней Олимпиаде в Пхенчхане Евгения Медведева завоевала две серебряных медали.
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