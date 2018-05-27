Медведева рассказала о своих чувствах после ухода от Тутберидзе

Это оказалось тяжелейшим решением для девушки.

Российская фигуристка, двукратная чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих чувствах после ухода от тренера Этери Тутберидзе. Как призналась Евгения, это решение было самым тяжёлым в её жизни. Теперь Медведева будет тренироваться под началом канадского специалиста Брайана Орсера. Для этого ей придётся переехать в Канаду.

- Это был мой выбор. Это был тяжёлый выбор, самый тяжёлый в моей жизни, - рассказала Евгения Медведева. - Я просто не знала, что мне делать. В конце концов я увидела свет в моём будущем, я хочу двигаться только вперёд.

Теперь, призналась спортсменка, она ничего не боится и уверенно чувствует себя на льду, наслаждаясь каждым мгновением, проведённым на коньках.

Напомним, на зимней Олимпиаде в Пхенчхане Евгения Медведева завоевала две серебряных медали.