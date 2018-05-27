В Сирии погибли четверо российских военных

Это произошло при столкновении с боевиками.

Минобороны РФ сообщило о гибели четырёх российских военных советников в Сирии. По информации оборонного ведомства, во время боестолкновения двое военнослужащих, управлявших огнём сирийской батареи, погибли на месте. Ещё пятеро были ранены, жизни двоих спасти не удалось.

Как уточнили в Минобороны, бой случился в провинции Дейр эз-Зор в тёмное время суток. Несколько мобильных групп боевиков напали на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск. Вместе с сирийцами российские военные приняли бой, который длился около часа. В ходе него удалось уничтожить 43 боевика.

Всех погибших военнослужащих командование российской армии приставило к госнаградам.