Происшествия

Константин Большаков
27 Мая, 2018 16:17

В Сирии погибли четверо российских военных

Дэйр Эз-Зор.
Источник: Ren.tv
#Сирия

#война
Дамаск, 27 Мая - DIXINEWS.

Это произошло при столкновении с боевиками.

Минобороны РФ сообщило о гибели четырёх российских военных советников в Сирии. По информации оборонного ведомства, во время боестолкновения двое военнослужащих, управлявших огнём сирийской батареи, погибли на месте. Ещё пятеро были ранены, жизни двоих спасти не удалось.

Как уточнили в Минобороны, бой случился в провинции Дейр эз-Зор в тёмное время суток. Несколько мобильных групп боевиков напали на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск. Вместе с сирийцами российские военные приняли бой, который длился около часа. В ходе него удалось уничтожить 43 боевика.

Всех погибших военнослужащих командование российской армии приставило к госнаградам.

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