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Константин Большаков
27 Мая, 2018 16:17
В Сирии погибли четверо российских военных
Дэйр Эз-Зор.
Источник: Ren.tv
Дамаск, 27 Мая - DIXINEWS.
Это произошло при столкновении с боевиками.
Минобороны РФ сообщило о гибели четырёх российских военных советников в Сирии. По информации оборонного ведомства, во время боестолкновения двое военнослужащих, управлявших огнём сирийской батареи, погибли на месте. Ещё пятеро были ранены, жизни двоих спасти не удалось.
Как уточнили в Минобороны, бой случился в провинции Дейр эз-Зор в тёмное время суток. Несколько мобильных групп боевиков напали на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск. Вместе с сирийцами российские военные приняли бой, который длился около часа. В ходе него удалось уничтожить 43 боевика.
Всех погибших военнослужащих командование российской армии приставило к госнаградам.
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