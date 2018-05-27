Политика

Константин Большаков
27 Мая, 2018 11:17

В Кремле назвали дату «Прямой линии» с Путиным

Владимир Путин.
Источник: life.ru
#ПрямаяЛиния

#Путин

#Кремль
Москва, 27 Мая - DIXINEWS.

Она состоится за неделю до старта ЧМ по футболу.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдёт 7 июня и начнётся в 12 часов по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Трансляция будет вестись по федеральным телеканалам и радиостанциям.

Это будет первое общение Путина с россиянами после избрания на второй подряд президентский срок. Как отметили в Кремле, любой желающий может задать вопрос президенту по телефону, отправив СМС или ММС, на специальном сайте или через социальные сети.

- Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки, - сообщается на сайте Кремля.

Предположительно, в этом году «Прямая линия» впервые пройдёт без зрителей в студии, чтобы президент мог сосредоточиться на вопросах телезрителей.

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