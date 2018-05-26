Спорт

Константин Большаков
26 Мая, 2018 17:16

Сироткин вновь не попал в десятку на квалификации Гран-при Монако

Сергей Сироткин.
Источник: f1-worild.ru
#формула1

#Сироткин

#Монако
Москва, 26 Мая - DIXINEWS.

Зато пробился во второй сегмент.

Российский гонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин из команды «Вильямс» занял тринадцатую строчку на стартовой решётке Гран-при Монако. Квалификация прошла сегодня, 26 мая. Несмотря на то, что Сироткин пробился во второй сегмент, занять место в десятке ему не удалось.

Напарник Сироткина по «Вильямс» Лэнс Стролл занял лишь восемнадцатое место. Россиянин продемонстрировал время 1:12,706, а Стролл – 1:13,323.

Поул-позишн завоевал австралиец из «Ред Булла» Даниэль Рикьярдо, он проехал круг за 1:12,013. Второе и третье место разделили гонщики из «Феррари» - Кими Райконнен (1:12,639) и Себастьян Феттель (1:12,415).

Гонка состоится в воскресенье, 27 мая, в 15:55 по московскому времени.

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