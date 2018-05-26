Политика

Константин Большаков
26 Мая, 2018 16:57

Собянин озвучил решение по поводу выборов мэра Москвы

Сергей Собянин.
Источник: Newokruga.ru
#Собянин

#выборымэра

#мэр
Москва, 26 Мая - DIXINEWS.

Политик готов побороться за кресло столичного градоначальника.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что будет участвовать в осенних выборах главы города. Об этом сообщило издание «Интерфакс». - Надеюсь, что москвичи поддержат меня, - сказал Собянин.

Соперниками Собянина на грядущих выборах могут стать муниципальный депутат Илья Яшин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и журналист Антон Красовский.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября текущего года. Собянин занял должность градоначальника осенью 2010 года.

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