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Константин Большаков
26 Мая, 2018 16:57
Собянин озвучил решение по поводу выборов мэра Москвы
Сергей Собянин.
Источник: Newokruga.ru
Москва, 26 Мая - DIXINEWS.
Политик готов побороться за кресло столичного градоначальника.
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что будет участвовать в осенних выборах главы города. Об этом сообщило издание «Интерфакс». - Надеюсь, что москвичи поддержат меня, - сказал Собянин.
Соперниками Собянина на грядущих выборах могут стать муниципальный депутат Илья Яшин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и журналист Антон Красовский.
Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября текущего года. Собянин занял должность градоначальника осенью 2010 года.
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