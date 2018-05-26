Напавший на «Ивана Грозного» в Третьяковке объяснил свой мотив

По словам злоумышленника, картина недостоверна.

Вечером в пятницу, 25 мая, в Третьяковской галерее мужчина повредил полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Сообщение об этом поступило в полицию около 21 часа.

На место инцидента прибыли правоохранители, которые задержали злоумышленника. Как рассказали в полиции, мужчина при помощи металлического столбика ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, хулиган задержан. Свой поступок мужчина объяснил тем, что на картине недостоверно изображены исторические факты. Как передаёт «ТАСС», сам задержанный приехал из Воронежской области и находился в Москве без регистрации.