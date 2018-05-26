Криминал

Константин Большаков
26 Мая, 2018 12:46

Напавший на «Ивана Грозного» в Третьяковке объяснил свой мотив

Картина "Иван Грозный и сын его Иван".
Источник: Us.zen.yandex.com
#вандалы

#Третьяковка

#ИванГрозный
Москва, 26 Мая - DIXINEWS.

По словам злоумышленника, картина недостоверна.

Вечером в пятницу, 25 мая, в Третьяковской галерее мужчина повредил полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Сообщение об этом поступило в полицию около 21 часа.

На место инцидента прибыли правоохранители, которые задержали злоумышленника. Как рассказали в полиции, мужчина при помощи металлического столбика ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, хулиган задержан. Свой поступок мужчина объяснил тем, что на картине недостоверно изображены исторические факты. Как передаёт «ТАСС», сам задержанный приехал из Воронежской области и находился в Москве без регистрации.

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