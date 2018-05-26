Общество

Станислав Сикорский
26 Мая, 2018 10:44

Потомки Николая II посетят Крым, проехав по новому мосту

Крымский мост через Керченский пролив.
Источник: РИА Новости
#Крымскиймост

#Романов

#НиколайII
Крым, 26 Мая - DIXINEWS.

В понедельник, 28 мая, начнётся визит официальных потомков российского императора Николая II в Крым.

Об этом стало известно из заявления советника канцелярии главы Российского императорского дома Романовых в Крыму Владислава Пилькевича. По его словам, визит на полуостров великой княгини Марии Владимировны продлится до 3 июня.

С княгиней пребудет цесаревич Георгий Михайлович Романов. Их прибытие связано с 235-летием соединения Крыма и России, а также 235-летия указа императрицы Екатерины II относительно основания Севастополя.

"В программе визита императорских высочеств предусмотрен проезд по Крымскому мосту, чтобы еще раз напомнить всему мировому сообществу об исторической и правовой принадлежности Крыма России", - подчеркнул Пилькевич.

Официальный представитель дома Романовых обратил внимание на стремление императора Николая II возвести мост через Керченский пролив.

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