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Станислав Сикорский
26 Мая, 2018 10:44
Потомки Николая II посетят Крым, проехав по новому мосту
Крымский мост через Керченский пролив.
Источник: РИА Новости
Крым, 26 Мая - DIXINEWS.
В понедельник, 28 мая, начнётся визит официальных потомков российского императора Николая II в Крым.
Об этом стало известно из заявления советника канцелярии главы Российского императорского дома Романовых в Крыму Владислава Пилькевича. По его словам, визит на полуостров великой княгини Марии Владимировны продлится до 3 июня.
С княгиней пребудет цесаревич Георгий Михайлович Романов. Их прибытие связано с 235-летием соединения Крыма и России, а также 235-летия указа императрицы Екатерины II относительно основания Севастополя.
"В программе визита императорских высочеств предусмотрен проезд по Крымскому мосту, чтобы еще раз напомнить всему мировому сообществу об исторической и правовой принадлежности Крыма России", - подчеркнул Пилькевич.
Официальный представитель дома Романовых обратил внимание на стремление императора Николая II возвести мост через Керченский пролив.
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