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Константин Большаков
25 Мая, 2018 18:40
Путин отреагировал на обвинения в адрес России о причастности к гибели «Боинга»
Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Источник: kremlin.ru
Санкт-Петербург, 25 Мая - DIXINEWS.
Ракета, якобы сбившая самолёт, не принадлежала российской армии, заявил президент.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что ракета, которая якобы сбила малайзийский «Боинг-777» под Донецком, не принадлежала России. Глава государства напомнил, что существует несколько версий причины случившегося инцидента.
- Там несколько версий, в том числе, что это ракета украинской армии, и самолёт, и так далее, - сказал Путин. – Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследования.
Также российский лидер обратил внимание на то, что Украина, согласно обязательствам, предусмотренным ИКАО, должна была закрыть воздушное пространство над территорией, где в июле 2014 года шли боевые действия. Однако Киев по каким-то причинам не сделал этого.
Накануне Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном также заявил, что нельзя делать окончательные выводы в расследовании крушения «Боинга», пока к делу не допустили российскую сторону.
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