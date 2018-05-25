Путин отреагировал на обвинения в адрес России о причастности к гибели «Боинга»

Ракета, якобы сбившая самолёт, не принадлежала российской армии, заявил президент.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что ракета, которая якобы сбила малайзийский «Боинг-777» под Донецком, не принадлежала России. Глава государства напомнил, что существует несколько версий причины случившегося инцидента.

- Там несколько версий, в том числе, что это ракета украинской армии, и самолёт, и так далее, - сказал Путин. – Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследования.

Также российский лидер обратил внимание на то, что Украина, согласно обязательствам, предусмотренным ИКАО, должна была закрыть воздушное пространство над территорией, где в июле 2014 года шли боевые действия. Однако Киев по каким-то причинам не сделал этого.

Накануне Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном также заявил, что нельзя делать окончательные выводы в расследовании крушения «Боинга», пока к делу не допустили российскую сторону.