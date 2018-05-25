Технологии и наука

Станислав Сикорский
25 Мая, 2018 17:37

S7 хочет восстановить стартовую площадку на Байконуре для разрабатываемых "Союзов-5"

Космодром Байконур.
Источник: ТВЦ
#космос

#ракеты

#космонавтика
Москва, 25 Мая - DIXINEWS.

Руководство частной российской космической компании S7 Space выступило с предложением о восстановлении разрушенного стартового стола на Байконуре.

Об этом стало известно из заявления директора компании Сергея Сопова. По его словам, восстановленную платформу можно использовать для запуска разрабатываемых "Союзов-5". Нынешняя площадка пригодится для "Зенитов".

Напомним, не так давно сообщалось о предложении S7 Казахстану начать модернизировать стартовую площадку "Байтерека" с разрушенной площадки старта "Зенитов". Благодаря этому удастся сохранить реализацию проекта с применением "Зенита". Эти ракеты можно использовать для коммерческих запусков.

"Российские предприятия, выпускающие двигатели и третью ступень для "Зенитов", а в целом около 80% комплектующих носителя, продолжат поддерживать свои промышленные мощности и сохранят кадры перед переходом к производству ракет "Союз-5". Казахстанская сторона сможет зарабатывать на пусках ракет "Зенит" и сохранить специалистов боевых расчетов, то есть людей, непосредственно готовящих ракету и стартовый комплекс к проведению пуска", - подчеркнул Сопов.

Специалист полагает, что восстановление повреждённой платформы под ракеты типа "зенит" выглядит нецелесообразным, так как в будущие годы их заменит новый "Союз".

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