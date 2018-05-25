Политика

Константин Большаков
25 Мая, 2018 15:15

РФ и Голландия обсудили вчерашнее заявление о крушении МН17

Сергей Лавров.
Источник: 24segodnya.ru
#Лавров

#Бук
Москва, 25 Мая - DIXINEWS.

Главы МИД двух стран провели телефонный разговор на эту тему.

В пятницу, 25 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком. Стороны обсудили вчерашнее заявление объединённой следственной группы о том, что «Боинг» под Донецком был сбит якобы российским ЗРК «Бук».

Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», господин Лавров решительно отверг обвинения в адрес России в причастности к этому инциденту, назвав их бездоказательными и необоснованными. Кроме того, глава МИД РФ напомнил, что следственная группа полностью проигнорировала сведения по катастрофе, предоставленные российской стороной.

- Эти обвинения были сформулированы ещё до завершения работы в России над запросами прокуратуры Нидерландов об оказании правовой помощи по делу о гибели рейса МН17, - заметил Лавров.

Сергей Лавров назвал характер расследования предвзятым и односторонним и указал на недопущения и нестыковки в версии голландской стороны. В частности, возникают вопросы, почему Украина не закрыла воздушное пространство над территорией, где в июле 2014 года шли боевые действия.

Ранее сегодня власти Нидерландов и Австралии призвали Россию к переговорам, «нацеленным на поиск решения, которое установит справедливость в связи со страшными страданиями и ущербом от крушения МН17». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте голландского правительства.

Напомним, накануне международные следователи заявили, что «Боинг» под Донецком был сбит якобы из «Бука», принадлежащего российским военным. В министерстве обороны РФ эту информацию опровергли.

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