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Константин Большаков
25 Мая, 2018 13:45
В правительстве озвучили сроки пенсионной реформы
Татьяна Голикова.
Источник: Regnum.ru
Санкт-Петербург, 25 Мая - DIXINEWS.
Власти намереваются проводить её постепенно.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, посещая Петербургский международный экономический форум, рассказала о сроках проведения пенсионной реформы. По её словам, какие-то изменения могут быть приняты уже в 2019 году, тогда как над другими власти продолжат работу и дальше.
- Пенсионная реформа – это не сиюминутная тема, пенсионная система многопланова, - заявила госпожа Голикова.
Голикова уточнила, что компонентами пенсионной реформы станут пенсионный возраст, обычные, страховые и досрочные пенсии, а также социальное страхование в целом.
Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в апреле 2018 года заявил, что правительство переходит от обсуждения пенсионной реформы к законодательным решениям.
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