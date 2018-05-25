В правительстве озвучили сроки пенсионной реформы

Власти намереваются проводить её постепенно.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, посещая Петербургский международный экономический форум, рассказала о сроках проведения пенсионной реформы. По её словам, какие-то изменения могут быть приняты уже в 2019 году, тогда как над другими власти продолжат работу и дальше.

- Пенсионная реформа – это не сиюминутная тема, пенсионная система многопланова, - заявила госпожа Голикова.

Голикова уточнила, что компонентами пенсионной реформы станут пенсионный возраст, обычные, страховые и досрочные пенсии, а также социальное страхование в целом.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в апреле 2018 года заявил, что правительство переходит от обсуждения пенсионной реформы к законодательным решениям.