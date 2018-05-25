В Минобороны объяснили происхождение ракеты, якобы сбившей МН17

Она была создана ещё в советское время.

В Минобороны РФ прокомментировали заявления объединённой следственной группы о расследовании катастрофы «Боинга» под Донецком в июле 2017 года. В частности, международные следователи продемонстрировали обломки ракеты, якобы сбившей малайзийский борт МН17.

Российские военные выяснили по серийному номеру ракеты, что та была произведена в СССР в 1986 году, а гарантийный срок эксплуатации таких зенитных ракет всего 15 лет.

Напомним, накануне в Голландии заявили, что к катастрофе «Боинга» якобы причастен российский ЗРК «Бук» из 53-й зенитно-ракетной бригады в Курсе. В министерстве обороны России отреагировали на это, заявив, что российские «Буки» никогда не пересекали границу с Украиной.

Малайзийский «Боинг-777» разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.