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Константин Большаков
25 Мая, 2018 12:06
Жаров объяснил претензии ФСБ к Telegram
Александр Жаров на ПМЭФ.
Источник: rkn.gov.ru
Санкт-Петербург, 25 Мая - DIXINEWS.
Мессенджер стал чрезвычайно популярен у террористов.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что претензии ФСБ к мессенджеру Telegram были обоснованными. По словам Жарова, все последние террористические акты, произошедшие как в России, так и других государствах, координировались через указанное приложение.
Соответствующая информация, заверил Жаров, подтвердилась в ходе оперативно-разыскной деятельности российских спецслужб. Их доказательства являются неопровержимыми, добавил глава РКН. Кроме того, у ФСБ были претензии к интернет-рации Zello, которая также заблокирована в нашей стране.
- Если выбирать между комфортом и безопасностью, лично я выбираю безопасность, - подытожил Жаров.
Напомним, блокировка Telegram в нашей стране началась в середине апреля после того, как руководство компании отказалось предоставить ФСБ доступ к ключам шифрования.
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