Жаров объяснил претензии ФСБ к Telegram

Мессенджер стал чрезвычайно популярен у террористов.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что претензии ФСБ к мессенджеру Telegram были обоснованными. По словам Жарова, все последние террористические акты, произошедшие как в России, так и других государствах, координировались через указанное приложение.

Соответствующая информация, заверил Жаров, подтвердилась в ходе оперативно-разыскной деятельности российских спецслужб. Их доказательства являются неопровержимыми, добавил глава РКН. Кроме того, у ФСБ были претензии к интернет-рации Zello, которая также заблокирована в нашей стране.

- Если выбирать между комфортом и безопасностью, лично я выбираю безопасность, - подытожил Жаров.

Напомним, блокировка Telegram в нашей стране началась в середине апреля после того, как руководство компании отказалось предоставить ФСБ доступ к ключам шифрования.