Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и захвата заложников в Москве

Дело возбуждено по ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 206 УК РФ («Захват заложника»).

В СУ СКР по Москве рассказали, что на месте преступления в настоящий момент работают следователи. Расследование уголовных дел продолжается.

Правоохранителями установлено, что 24 мая в вечерние часы по улице Молостовых, мужчина взял в заложники соседей по квартире, мужа с женой и ребёнка. Мужчина, который был в заложниках, был ранен злоумышленником, от полученных травм он впоследствии скончался. Женщина с ребёнком не пострадали. Квартиру сотрудники спецназа и Росгвардии брали штурмом, при этом, подозреваемый нанёс себе ножевое ранение. Его незамедлительно госпитализировали.

В ГУ МВД России по Москве заявили, что бытовой конфликт стал причиной данного поступка. Сын злоумышленника продал свою долю в данной квартире семье, которая и проживала с нападавшим.