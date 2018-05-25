Мэр Екатеринбурга Ройзман отправлен в отставку

Депутаты приняли такое решение.

Депутаты городской думы Екатеринбурга в пятницу, 25 мая, провели внеочередное заседание, посвящённое отставке мэра Евгения Ройзмана. Большинством голосов уход градоначальника был принят.

Сам Евгений Ройзман, написавший заявление о сложении полномочий 22 мая, на заседании не присутствовал. За его отставку проголосовали 25 депутатов, 6 человек высказались против. Как пишут местные СМИ, «решение было принято и вступило в силу незамедлительно».

Временно возглавлять городскую администрацию будет вице-спикер Виктор Тестов.

Напомним, Ройзман заявил о своей отставке после того, как было принято решение об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга.