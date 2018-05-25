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Константин Большаков
25 Мая, 2018 09:07
Мэр Екатеринбурга Ройзман отправлен в отставку
Евгений Ройзман.
Источник: Tvc.moscow
Екатеринбург, 25 Мая - DIXINEWS.
Депутаты приняли такое решение.
Депутаты городской думы Екатеринбурга в пятницу, 25 мая, провели внеочередное заседание, посвящённое отставке мэра Евгения Ройзмана. Большинством голосов уход градоначальника был принят.
Сам Евгений Ройзман, написавший заявление о сложении полномочий 22 мая, на заседании не присутствовал. За его отставку проголосовали 25 депутатов, 6 человек высказались против. Как пишут местные СМИ, «решение было принято и вступило в силу незамедлительно».
Временно возглавлять городскую администрацию будет вице-спикер Виктор Тестов.
Напомним, Ройзман заявил о своей отставке после того, как было принято решение об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга.
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