Власть

Константин Большаков
25 Мая, 2018 09:07

Мэр Екатеринбурга Ройзман отправлен в отставку

Евгений Ройзман.
Источник: Tvc.moscow
#Ройзман

#отставка

#выборымэра
Екатеринбург, 25 Мая - DIXINEWS.

Депутаты приняли такое решение.

Депутаты городской думы Екатеринбурга в пятницу, 25 мая, провели внеочередное заседание, посвящённое отставке мэра Евгения Ройзмана. Большинством голосов уход градоначальника был принят.

Сам Евгений Ройзман, написавший заявление о сложении полномочий 22 мая, на заседании не присутствовал. За его отставку проголосовали 25 депутатов, 6 человек высказались против. Как пишут местные СМИ, «решение было принято и вступило в силу незамедлительно».

Временно возглавлять городскую администрацию будет вице-спикер Виктор Тестов.

Напомним, Ройзман заявил о своей отставке после того, как было принято решение об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга.

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