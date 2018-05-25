Путин прокомментировал заявление следствия по делу МН17

Глава государства напомнил, что РФ так и не допустили к расследованию.

В четверг, 24 мая, в ходе совместной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона журналист задал российскому лидеру вопрос по поводу заявления международной следственной группы, которые выяснили, что якобы «Бук» российской армии сбил «Боинг» в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Путин признался, что у него был плотный рабочий график, и поэтому он не успел ознакомиться с деталями опубликованного расследования. Однако глава государства озвучил позицию по вопросу, она осталась неизменной.

- Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, - сказал Путин. – Но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия. Она работает, Россия – нет. Поэтому нам неизвестно, что там пишут, на чём основано то, что эта комиссия пишет. Для того, чтобы мы признали, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании.

Российские власти в любом случае внимательно отнесутся к заявлениям международной группы и проанализируют, что изложено в её докладе, добавил президент России.

Напомним, объединённая следственная группа объявила, что ЗРК «Бук», который, якобы, сбил малайзийский рейс МН17, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО. Также были представлены куски будто бы той самой ракеты, которой уничтожили самолёт. В Минобороны России уже заявили, что российские «Буки» никогда не пересекали границу с Украиной, а самолёт сбили из украинского «Бука».