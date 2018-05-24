Политика

Константин Большаков
24 Мая, 2018 19:58

Макрон прилетел в Петербург и прогулялся с женой и Путиным

Владимир Путин, Эммануэль и Брижит Макрон.
Источник: kremlin.ru
#Макрон

#Путин

#ПМЭФ
Санкт-Петербург, 24 Мая - DIXINEWS.

Французский лидер прибыл в Северную столицу с официальным визитом.

В четверг, 24 мая, президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Санкт-Петербург. Президент РФ Владимир Путин принял иностранного гостя в Константиновском дворце.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана, Сирии и Украины, а также уделили внимание двусторонней повестке дня. Также французский президент примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

- Наши двусторонние отношения продолжают развиваться, в экономическом плане здесь наблюдается постоянный рост, это очень позитивно, - заметил Эммануэль Макрон. – Думаю, что мы можем действительно работать сообща и консолидировать наши силы для нахождения совместных инициатив.

Макрон прилетел в Россию не один, а с супругой Брижит, в браке они с 2007 года. Перед началом переговоров супруги Макрон в сопровождении Владимира Путина прогулялись по окрестностям Константиновского дворца, ведя непринуждённую частную беседу.

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