Путин сделал Шувалову и Рогозину предложения, от которых невозможно отказаться

Бывшим высокопоставленным чиновникам предложили возглавить банк и госкорпорацию.

В четверг, 24 мая, президент РФ Владимир Путин встретился с бывшими первым вице-премьером Игорем Шуваловым и вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», глава государства предложил им новую работу.

Так, Шувалову предложено возглавить «Внешэкономбанк», который в последние годы работал в наблюдательном совете финансовой организации.

- Спасибо за доверие, не подведём, - поблагодарил Шувалов.

Рогозину, как и сообщало ранее ИА «DixiNews», предложено возглавить «Роскосмос». Бывший вице-премьер заверил, что сделает на новой должности «всё, чтобы справиться с этой задачей».

- Сделаю всё возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие, - сказал Рогозин.

Напомним, сегодня Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге, где также участвует в Петербургском международном экономическом форуме.