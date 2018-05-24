Власть

Константин Большаков
24 Мая, 2018 15:53

Путин сделал Шувалову и Рогозину предложения, от которых невозможно отказаться

Владимир Путин и Игорь Шувалов.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Шувалов

#Рогозин
Санкт-Петербург, 24 Мая - DIXINEWS.

Бывшим высокопоставленным чиновникам предложили возглавить банк и госкорпорацию.

В четверг, 24 мая, президент РФ Владимир Путин встретился с бывшими первым вице-премьером Игорем Шуваловым и вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», глава государства предложил им новую работу.

Так, Шувалову предложено возглавить «Внешэкономбанк», который в последние годы работал в наблюдательном совете финансовой организации.

- Спасибо за доверие, не подведём, - поблагодарил Шувалов.

Рогозину, как и сообщало ранее ИА «DixiNews», предложено возглавить «Роскосмос». Бывший вице-премьер заверил, что сделает на новой должности «всё, чтобы справиться с этой задачей».

- Сделаю всё возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие, - сказал Рогозин.

Напомним, сегодня Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге, где также участвует в Петербургском международном экономическом форуме.

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