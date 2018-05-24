Армия и оружие

Константин Большаков
24 Мая, 2018 13:48

В Голландии назвали принадлежность «Бука», сбившего «Боинг» над Донбассом

Обломки "Боинга" на Донбассе.
Источник: Vneshpol.ru
#Донбасс

#Бук
Амстердам, 24 Мая - DIXINEWS.

По мнению зарубежных следователей, оружие имеет российское происхождение.

Глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен в ходе презентации предварительных итогов второго расследования о крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом летом 2014 года заявил, ЗРК «Бук», из которого был сбит лайнер, якобы принадлежит российским вооружённым силам.

По его словам, ЗРК «Бук» имеет ряд уникальных особенностей, по которым международная следственная группа смогла установить его происхождение.

- После интенсивного сравнительного исследования нескольких «Буков», установлено, что ЗРК происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, РФ, - заявил Паулиссен.

В докладе международной следственной группы также утверждается, что «Бук», якобы сбивший «Боинг», сначала был доставлен на Донбасс, а потом вывезен обратно в Россию.

Напомним, в Москве категорично отрицают причастность российских военных к гибели малайзийского лайнера.

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