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Станислав Сикорский
24 Мая, 2018 10:30

Патриарх Кирилл лично вручит лауреатам Патриаршие литературные премии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Источник: РИА Новости
#премия

#литература

#РПЦ
Москва, 24 Мая - DIXINEWS.

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, 24 мая, состоится вручение Патриарших литературных премий.

Об этом стало известно из сообщения официального представительства Русской православной церкви. Лауреатами премии стали современные писатели и поэты.

Награждением премией, которое пройдёт в стенах храма Христа Спасителя, займётся лично святейший патриарх Кирилл. Церемония запланирована на 18:00.

По данным издательского совета РПЦ, в шорт-листе номинантов состоят 10 авторов. Творчество этих людей оценили как существенный вклад в духовные и нравственные ценности современного человечества, а также в обогащение отечественной литературы.

На премию номинировано творчество Марии Аввакумовой, Леонида Бежина, Александра Громова, Светланы Кековой, Константина Ковалёва-Случевского, Владимира Кострова, Альберта Лиханова, Виктора Потанина, КОнстантина Скворцова и Михаила Тарковского.

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