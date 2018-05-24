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Константин Большаков
24 Мая, 2018 10:33
Рогозину подыскали новую высокую должность
Дмитрий Рогозин.
Источник: Rosinform.ru
Москва, 24 Мая - DIXINEWS.
По заявлению источников, он может возглавить космическую отрасль.
Бывший вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ближайшее время может занять кресло главы «Роскосмоса». Такую информацию озвучили источники в окружении чиновника и самой госкорпорации.
Как пишет «РБК», решение о назначении Рогозина уже неофициально принято. Тем не менее, на Петербургский международный экономический форум, который стартует в четверг, 24 мая, приедет действующий гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров.
Ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, издание утверждает, что указ о назначении Рогозина может появиться уже сегодня.
- Директор «Роскосмоса» назначается президентом, но в отрасли это обсуждается как уже состоявшееся назначение, - отметил собеседник издания.
Помимо нового руководителя, «Роскосмос» могут ожидать и изменения в структуре. Впрочем, официальных комментариев ни в госкорпорации, ни в аппарате Дмитрия Рогозина пока не было.
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