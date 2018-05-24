Рогозину подыскали новую высокую должность

По заявлению источников, он может возглавить космическую отрасль.

Бывший вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ближайшее время может занять кресло главы «Роскосмоса». Такую информацию озвучили источники в окружении чиновника и самой госкорпорации.

Как пишет «РБК», решение о назначении Рогозина уже неофициально принято. Тем не менее, на Петербургский международный экономический форум, который стартует в четверг, 24 мая, приедет действующий гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров.

Ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, издание утверждает, что указ о назначении Рогозина может появиться уже сегодня.

- Директор «Роскосмоса» назначается президентом, но в отрасли это обсуждается как уже состоявшееся назначение, - отметил собеседник издания.

Помимо нового руководителя, «Роскосмос» могут ожидать и изменения в структуре. Впрочем, официальных комментариев ни в госкорпорации, ни в аппарате Дмитрия Рогозина пока не было.