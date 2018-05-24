Песков назвал сроки проведения «Прямой линии» с Путиным

Мероприятие пройдёт до старта мундиаля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится не позднее 14 июня, то есть, до старта чемпионата мира по футболу. Представитель Кремля заверил, что власти заблаговременно сообщат о дате проведения мероприятия.

- Будут определённые новации – и технологические, и содержательные, - добавил Песков в эфире федерального телеканала.

Смысл «Прямой линии» останется неизменным, отметил пресс-секретарь российского лидера, напомнив, что такой формат общения с президентом страны не имеет аналогов в мире. Благодаря данному проекту Путин «не просто держит руку на пульсе», а остаётся в курсе того, что происходит в стране, чем живут люди, сказал Песков.

Напомним, ранее стало известно, что «Прямая линия» с Владимиром Путиным может пройти 7 июня и в этом году в студии не будет зрителей, чтобы президент мог сосредоточиться на вопросах телезрителей.