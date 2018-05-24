В Перми произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном доме

В медицинское учреждение поступили четверо жителей дома с различными травмами.

В Следственном управлении СКР по Пермскому краю сообщили, что во время тушения пожара в Перми из пятиэтажного многоквартирного дома были эвакуированы и доставлены в больницу четверо жителей с травмами различной степени тяжести. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

Правоохранителями установлено, что 23 мая 2018 года около 22.30 В Индустриальном районе Перми в одной из квартир пятиэтажного многоквартирного жилого дома произошло возгорание бытового газа, в результате хозяин квартиры и трое его соседей получили серьёзные травмы. Все они незамедлительно были доставлены в больницу. Также, порядка 40 человек, проживающих в этом доме, были эвакуированы на безопасное расстояние.

На данный момент на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.