Пожары

Виктория Грей
24 Мая, 2018 10:15

В Перми произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном доме

Жилой пятиэтажный дом в Перми, в котором произошёл взрыв газа.
Источник: perm.aif.ru
#взрывгаза

#Пермь

#пострадавшие
Пермь, 24 Мая - DIXINEWS.

В медицинское учреждение поступили четверо жителей дома с различными травмами.

В Следственном управлении СКР по Пермскому краю сообщили, что во время тушения пожара в Перми из пятиэтажного многоквартирного дома были эвакуированы и доставлены в больницу четверо жителей с травмами различной степени тяжести. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

Правоохранителями установлено, что 23 мая 2018 года около 22.30 В Индустриальном районе Перми в одной из квартир пятиэтажного многоквартирного жилого дома произошло возгорание бытового газа, в результате хозяин квартиры и трое его соседей получили серьёзные травмы. Все они незамедлительно были доставлены в больницу. Также, порядка 40 человек, проживающих в этом доме, были эвакуированы на безопасное расстояние.

На данный момент на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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