Власть

Константин Большаков
24 Мая, 2018 09:51

В Кремле сомневаются в добровольном заявлении Юлии Скрипаль

Кремль.
Источник: Rv-by.com
#Скрипаль

#Песков

#Кремль
Москва, 24 Мая - DIXINEWS.

Власти считают, что слова россиянки нужно проверить – не сделаны ли они под давлением.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Юлии Скрипаль, сделанное впервые перед камерами после отравления в Солсбери. Как заявил Песков в интервью федеральному телеканалу, слова Скрипаль нужно проверить, чтобы удостовериться, что женщина выступала добровольно.

Дмитрий Песков напомнил, что, несмотря на все усилия российских властей, британская сторона до сих пор не предоставила РФ консульского доступа к Юлии Скрипаль.

- Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на неё давление, где она находится, делала ли она какие-то заявления и делала ли она эти заявления по своей воле, - сказал Песков.

Напомним, накануне Юлия Скрипаль впервые выступила перед камерами после инцидента в Солсбери. Россиянка рассказала, что была шокирована случившимся и выразила надежду в будущем вернуться в Россию.

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