Юлия Скрипаль впервые после отравления выступила перед камерами

Россиянка призналась, что была шокирована покушением.

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля 33-летняя Юлия Скрипаль впервые появилась перед камерами журналистов и прокомментировала инцидент в Солсбери. По её словам, сама атака и применение нервно-паралитического вещества шокируют, но, несмотря на всё это, Юлия намеревается в будущем вернуться в Россию.

- Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Моя жизнь была перевёрнута с ног на голову, - заявила Юлия Скрипаль журналистам Reuters.

По словам россиянки, она 20 дней находилась в коме после отравления, а процесс восстановления был долгим и болезненным.

- Я стараюсь жить сегодняшним днём, и намерена помогать моему отцу до его полного восстановления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну, - отметила Скрипаль в своём заявлении.

При этом отвечать на вопросы журналистов Юлия Скрипаль не стала. Известно лишь, что запись сделана в Лондоне, а власти Великобритании содержат женщину в секретном месте.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль отравили в Солсбери 4 марта. Вину за произошедшее Лондон возложил на РФ, после чего последовали скандалы с высылкой дипломатов с обеих сторон. К конфликту подключились и некоторые западные страны.