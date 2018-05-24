Политика

Константин Большаков
24 Мая, 2018 08:22

Юлия Скрипаль впервые после отравления выступила перед камерами

Юлия Скрипаль.
Источник: Reuters.com
#Скрипаль

#отравление

#Солсбери
Лондон, 24 Мая - DIXINEWS.

Россиянка призналась, что была шокирована покушением.

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля 33-летняя Юлия Скрипаль впервые появилась перед камерами журналистов и прокомментировала инцидент в Солсбери. По её словам, сама атака и применение нервно-паралитического вещества шокируют, но, несмотря на всё это, Юлия намеревается в будущем вернуться в Россию.

- Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Моя жизнь была перевёрнута с ног на голову, - заявила Юлия Скрипаль журналистам Reuters.

По словам россиянки, она 20 дней находилась в коме после отравления, а процесс восстановления был долгим и болезненным.

- Я стараюсь жить сегодняшним днём, и намерена помогать моему отцу до его полного восстановления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну, - отметила Скрипаль в своём заявлении.

При этом отвечать на вопросы журналистов Юлия Скрипаль не стала. Известно лишь, что запись сделана в Лондоне, а власти Великобритании содержат женщину в секретном месте.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль отравили в Солсбери 4 марта. Вину за произошедшее Лондон возложил на РФ, после чего последовали скандалы с высылкой дипломатов с обеих сторон. К конфликту подключились и некоторые западные страны.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери
Британские силовики начали допрос Сергея Скрипаля
Сергей Скрипаль продолжал шпионскую деятельность за рубежом
Читайте в рубрике:
Глава ЦРУ посещал Донбасс
Озвучены сроки выхода Украины из СНГ
Госдума приняла закон о контрсанкциях в третьем чтении

Пчелы атаковали Ростов-на-Дону
В Санкт-Петербурге готовятся к открытию ПМЭФ-2018
В Челябинске школьники решали задачи про убийц и маньяков
В Белом море подводный крейсер "Юрий Долгорукий" произвел успешный залп ракет "Булава"
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
БК «Нижний Новгород» проиграл казанскому «УНИКСу» в матче плей-офф
Красноярск, 24 Мая, 10:50.
В Красноярске пройдёт Чемпионат по ношению жён
Москва, 24 Мая, 10:33.
Рогозину подыскали новую высокую должность
Москва, 24 Мая, 10:30.
Патриарх Кирилл лично вручит лауреатам Патриаршие литературные премии
Пермь, 24 Мая, 10:15.
В Перми произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном доме
Москва, 24 Мая, 10:12.
Песков назвал сроки проведения «Прямой линии» с Путиным
Москва, 24 Мая, 10:03.
МХАТ представит на сцене "Отцов и детей" в юбилей Тургенева
Москва, 24 Мая, 09:51.
В Кремле сомневаются в добровольном заявлении Юлии Скрипаль
Красноярск, 24 Мая, 09:12.
Красноярский концерт "Отчалившая Русь" посвятят Хворостовскому
Пермь, 24 Мая, 08:48.
Карнавал "Пермское яркое" пройдёт через центр в День города
Лондон, 24 Мая, 08:22.
Юлия Скрипаль впервые после отравления выступила перед камерами (ВИДЕО)
Вашингтон, 23 Мая, 19:19.
Глава ЦРУ посещал Донбасс
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия