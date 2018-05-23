Политика

Константин Большаков
23 Мая, 2018 19:19

Глава ЦРУ посещал Донбасс

Майк Помпео.
Источник: Dw.com
#Донбасс

#Украина

#ЦРУ
Вашингтон, 23 Мая - DIXINEWS.

Уже бывший руководитель американской разведки рассказал, что был в Украине и на Донбассе.

Нынешний госсекретарь США, а ранее глава ЦРУ, Майк Помпео рассказал, что, будучи руководителем американской разведки, посещал Украину и Донбасс. Такое заявление чиновник сделал в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

- Последняя поездка, которую я совершил в своей предыдущей роли, состоялась в действительности в Донбасс, - признался Помпео.

По словам госсекретаря США, он хотел увидеть «вызовы, с которыми там сталкивается Украина и её народ». Любопытно, что в марте в самопровозглашённой ДНР заявляли о подготовке со стороны ВСУ провокаций по указанию ЦРУ, и говорили, что Помпео посещал территорию юго-востока Украины, контролируемую украинскими военными.

Стоит отметить, что Майк Помпео возглавлял ЦРУ с января 2017 по апрель 2018 года. С конца апреля его назначили госсекретарём.

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