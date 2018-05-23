В России выявили снижение числа курильщиков

За прошедший пятилетний период в Российской Федерации снизилось число курильщиков в общих масштабах населения.

Соответствующие сведения обнародованы исследовательским холдингом "Ромир". Организация провела социальный опрос в данной тематике.

Так, в 2013 году по меньшей мере 40 процентов россиян имели пагубную привычку. В 2018 году их количество снизилось до уровня в 31 процент.

В ходе последних трёх лет наблюдается полномасштабное действие запрета на курение в общественных местах. Интересную динамику составило потребление табачной продукции в столь ограниченных условиях.

Между тем опрос выявил, что в 2017 году снижение процента курильщиков среди населения не происходить столь быстрыми темпами, как в прошлые годы. Специалисты объясняют это переходом людей от табака к кальянам, вэйпам или электронным сигаретам.