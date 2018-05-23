Криминал

Станислав Сикорский
23 Мая, 2018 14:59

Юристов "Уралхима" обвинили в выдумке хищений на "ТоАЗе"

Предприятие "Тольяттиазот".
Источник: DixiNews
#суд

#предприятия

#юристы
Самара, 23 Мая - DIXINEWS.

В течение нынешней недели продолжатся слушания в рамках уголовного разбирательства о хищениях имущества корпорации, в которых подозревают экс-руководителей "Тольяттиазота" и их партнёров из Nitrochem Distribution AG.

Об этом пишет издание "КМ онлайн". Предположительно, дальнейшее рассмотрение может обернуться новыми сюрпризами, как было уже ранее.

К примеру, предыдущие слушания выявили, что подготовкой обвинительного заключения занимались юристы миноританского акционера "ТоАЗа" - "Уралхима" - вместо следователей. "Уралхим" выступает в качестве потерпевшей стороны.

Представители миноритарного образования приняли решение заняться собственным расследованием после того, как получили отказ на сотрудничество с компанией-дистрибьютором, закупающим продукцию по соответствующим рынку ценам.

Согласно доводам замглавы юридического отдела "Уралхима" Андрея Ермизина, на которые ссылается интернет-портал, руководители "ТоАЗа" - Владимир Махлай, Сергей Махлай и Евгений Королёв, а также владельцы Nitrochem Distribution AG Эндрю Циви и Беат Рупрехт-Ведемайер несут ответственность за противозаконные сделки. В ходе допроса он указал на проведение договоров через оффшоры.

В "Уралхиме" полагают, что действия руководства "ТоАЗа" нанесли ущерб. Так как одно предприятие выступает подведомственным другому, то вред нанес "Уралхиму" также.

По словам Ермизина, предприятие предъявило серию гражданских исков на общую сумму в 10 миллиардов рублей - дабы компенсировать ущерб - и в 78 миллиардов - дабы компенсировать ущерб непосредственно "ТоАЗу". Он отметил схему, благодаря которой обвиняемые организовали хищения, в качестве шедевра юридического искусства.

Вскоре после официального допроса юриста "Уралхима" ему задала вопросы адвокат Инна Тихомирова. Она представляет защиту Владимира Махлая. Юрист-защитник поинтересовалась, почему составителем обвинительного заключения числилась компания и кто именно стал его автором. Ермизин отрицал собственную причастность и высказался против достоверности озвученных сведений.

В соответствии требованиям УПК РФ каждый из документов по уголовным делам должен составлять следователь, а не заинтересованные стороны.

Защита руководства "Тольяттиазота" полагает, что вскрывшиеся обстоятельства указывают на надуманную подоплёку обвинения. Кроме того, следствие названо неквалифицированным, а состав преступления - отсутствующим.

Версия Тихомировой состыковывается с заявлением руководства "ТоАЗа" относительно попытки "Уралхима" совершить так называемый рейдерский захват компании.

Следующее заседание в суде запланировано на пятницу, 24 мая. Предыдущая встреча 18 мая не состоялась. Адвокат Александр Гофштейн отсутствовал.

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